Malatya\'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

Güncel

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Şehir Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı anıt önünde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, 6 Şubat 2023, "asrın felaketi"nin yaşandığı gecenin acılarla geçtiğini, insanların bir gecede hayatının değiştiğini, çadırlarda, konteynerlerde yaşamaya başladıklarını belirtti.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için geldiklerini kaydeden Bulut, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha büyük acıların, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için Malatya'nın yapı stokunun gözden geçirilmesi, daha sağlam konutların inşa edilmesi, kentsel dönüşümün kararlılıkla dürdürülmesi konusunda yöneticilerin daha titiz olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.