Malatya'da Depremzede Çocukların Eserleri 'Renkli Eller' Sergisinde

(MALATYA) - Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Malatya'da depremzede çocuk ve gençlerin eserlerinin yer aldığı Renkli Eller Sergisi'ni açtı. Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er "Bu sergi çocuklarımızın hayal dünyasına, gençlerimizin yaratıcılığına güvendiğimizin en somut örneğidir. Malatya'nın kültürel varlıklarını gezen çocuklarımız öğrendiklerinden esinlenerek, burada yaratıcılıklarını konuşturmuşlardır" dedi.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Malatya'da depremzede çocuk ve gençlerin eserlerinin yer aldığı Renkli Eller Sergisi'ni açtı. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından, Malatya merkezli Kentsel Gelişim Derneği iş birliği içinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi katkıları ile bir yıldır yürütülen Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon Projesi depremzede çocuk ve gençlere umut oldu. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde açılan sergide 64 adet akrilik boya resmin yanı sıra 100'ün üzerinde kilden yapılmış obje sergileniyor. Açılışa 500'ün üzerinde çocuk, genç ve velileri katıldı.

Malatya'da Kültür ve Sanat ile Rehabilitasyon Projesi kapsamında 10-14 yaş arası çocuklar ve 15-24 yaş arasındaki gençler hedef kitleyi oluşturdu. Katılımcılar için düzenlenen sanat atölyelerinden 100 çocuk ve 55 genç yararlandı. Toplam 88 çocuk ve genç sanat terapisi aldı. Malatya'daki kültür varlıklarını gezen çocuk ve gençlerin sayısı ise 425 oldu.

Kent Müzesi, Fotoğraf Makinası Müzesi, Gramafon Müzesi ve Arslantepe Höyüğünü ziyaret eden katılımcıların birçoğu kentin önemli kültürel değerleriyle ilk kez tanıştılar, kendi kentlerinin kültürel mirasının anlamını ve önemini öğrendiler. Yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli resim ve kil atölyelerine katılan çocuklar ve gençler, bu gezilerinde gördüklerini ve izlenimlerini çeşitli sanat eserlerinde gösterme fırsatını bu sergide buldular.

"Malatya'nın kültürünü öğreniyor, içselleştiriyor ve uygulamaya çalışıyorlar"

Serginin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er "Büyük bir zevkle aranızda bulunuyorum. Bu sergi çocuklarımızın hayal dünyasına, gençlerimizin yaratıcılığına güvendiğimizin en somut örneğidir. Malatya'nın kültürel varlıklarını gezen çocuklarımız öğrendiklerinden esinlenerek, burada yaratıcılıklarını konuşturmuşlardır. Malatya'nın kültürünü, tarihi değerlerini yerinde öğreniyor, içselleştiriyor ve uygulamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşma yapan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Başkanı Sefa Targıt ise "Bu çalışma ile 700'ü aşkın çocuk ve gencimize ulaştık, sanatla rehabilitasyon yöntemi ise Malatya'da ilk kez uygulanmış oldu. Bu etkin rehabilitasyon metodunun iyi bir örnek oluşturacağını düşünüyoruz ve yaygın tatbik edilmesini umuyoruz. Projenin devamı için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Renkli Eller" sergisi, çocukların ve gençlerin 6 Şubat 2023 depreminde yaşadıkları zorluklara rağmen yaratıcılıklarıyla nasıl güçlendiğini gözler önüne sererken, toplumun her kesimini umut, iyileşme ve dayanışma etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Projede sanat terapisti olarak çalışan Psikolog Esra Avşar "Haftada bir grup terapi yapacağımızı duyurduğumuzda önce çocuklar gelmeye çekindi. Ama terapi başlayınca kendi ismini bile söylemeyen çocukların nasıl konuşmaya başladıklarını gördük. Projenin bitmesini istemediler, fayda gördüler. Kapıdan giren çocukla çıkan aynı değildi" dedi.