Malatya'da depremzedeler evlerine kavuşuyor - Son Dakika
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Malatya'da depremzedeler evlerine kavuşuyor

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Malatya'da depremzedeler evlerine kavuşuyor Deprem bölgesi Malatya'da kalıcı konutların teslimatı sürüyor.

27.01.2025 15:05
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Malatya'da depremzedeler evlerine kavuşuyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da kalıcı konutların teslimatı sürüyor. Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 117 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

Deprem bölgesi Malatya'da kentin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2025 yılı sonunda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 işyeri olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanan Malatya'da son kuralarla birlikte yaklaşık 27 bin konutun anahtar teslimi yapıldı. Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 2 etap şeklinde inşa edilen 117 köy evleri de tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

"Allah ömründen alsın Cumhurbaşkanımıza versin"

Yeni konutlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile son çekilen kurada kavuştuklarını aktaran Bahattin Araz, "Allah ömründen alsın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a versin" dedi.

"Evlerimizi çok beğendik"

Bahattin Araz'ın eşi Sebahat Araz ise evlerini çok beğendiklerini kaydederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere sahip çıkarak konutlarına kavuşturduğunu söyledi.

"Yeni evimize kavuştuk mutluyuz"

Bir diğer depremzede Elvan Ak ise depremlerden yıkılan evlerinin yerine yeni bir eve kavuştuklarını ifade ederek, deprem sürecinde devletin tüm imkanları ile vatandaşların yanında olduğunu yeni evlerine kavuştukları için ise mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da depremzedeler evlerine kavuşuyor - Son Dakika

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