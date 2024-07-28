Malatya'da Depremzedeler İçin Açık Hava Etkinliği Düzenlendi

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Malatya'da, depremzedelerin konakladığı konteyner kentte açık hava etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Relief International Türkiye işbirliğiyle Rönesans-1 Konteyner Kent'te "Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği" gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, özellikle çocukların, gençlerin kültürel etkileşimi ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte aynı zamanda engellilerin topluma katılımı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlık ve hijyen başlıkları altında da bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar için şişme kale, yüz boyama, takı tasarımı, ebru atölyesi, küçük saksı bitki dikimi, yerde boyama, ipli kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve balon dağıtımı yapılırken, yetişkinlere yönelik farkındalık, sağlık hijyen konularında bilgilendirmelerde de bulunuldu.