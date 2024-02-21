Malatya\'da depremzedelerin sorunları CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba\'ya iletiliyor

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Malatya'lı depremzedeler, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya dert yandılar. Ağbaba'nın konuştuğu bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için konteyner alamadığını söyledi.

Malatya'da seçim çalışmalarını sürdüren Veli Ağbaba, ziyaret ettiği bir konteyner kentte depremzedelerin sorunlarını dinledi. Çadırda kaldığını belirten bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için kendisine konteyner verilmediğini, 3 bin lira ile ev de kirayalamadığını söyledi. Ağbaba'nın "destekten vazgeçersen vermiyorlar mı?" sorusuna ise hurdacılık yaptığını söyleyen depremzede, "vazgeçemiyoruz" yanıtını verdi.

Başka bir depremzede ise 4 aydır çocuğunun okul servis ücretini ödeyemediğini anlattı.