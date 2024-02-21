Malatya'da depremzedelerin sorunları CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya iletiliyor - Son Dakika
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Malatya'da depremzedelerin sorunları CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya iletiliyor

Malatya'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, ziyaret ettiği bir konteyner kentte depremzedelerin yaşadığı sorunları dinledi. Bir depremzede, kira yardımı aldığı için konteyner alamadığını ve ev kiralayamadığını belirtti. Başka bir depremzede ise çocuğunun okul servis ücretini ödeyemediğini anlattı.

21.02.2024 18:40  Güncelleme: 18:51
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Malatya'lı depremzedeler, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya dert yandılar. Ağbaba'nın konuştuğu bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için konteyner alamadığını söyledi.

Malatya'da seçim çalışmalarını sürdüren Veli Ağbaba, ziyaret ettiği bir konteyner kentte depremzedelerin sorunlarını dinledi. Çadırda kaldığını belirten bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için kendisine konteyner verilmediğini, 3 bin lira ile ev de kirayalamadığını söyledi. Ağbaba'nın "destekten vazgeçersen vermiyorlar mı?" sorusuna ise  hurdacılık yaptığını söyleyen depremzede, "vazgeçemiyoruz" yanıtını verdi.

Başka bir depremzede ise 4 aydır çocuğunun okul servis ücretini ödeyemediğini anlattı.

Malatya\'da depremzedelerin sorunları CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba\'ya iletiliyor
Kaynak: ANKA

Veli Ağbaba, Malatya, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da depremzedelerin sorunları CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya iletiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da depremzedelerin sorunları CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya iletiliyor - Son Dakika
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