MALATYA'da ehliyet sınavında kullanılmak üzere kopya düzeneği hazırlayan ve kullanan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ehliyet sınavında kopya çekeceği öğrenilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kopya düzeneği ile sınava giren D.E. ve G.Y.' nin yapılan üst aramasında kopya düzeneğinde kullanılan 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından kopya düzeneğini hazırladığı tespit edilen E.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenine Operasyon - Son Dakika
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