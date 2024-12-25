Malatya\'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenine Operasyon

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MALATYA'da ehliyet sınavında kullanılmak üzere kopya düzeneği hazırlayan ve kullanan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ehliyet sınavında kopya çekeceği öğrenilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kopya düzeneği ile sınava giren D.E. ve G.Y.' nin yapılan üst aramasında kopya düzeneğinde kullanılan 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından kopya düzeneğini hazırladığı tespit edilen E.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA