Malatya'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Malatya'da yapılan bir operasyonda, ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Polis ekipleri, sınavda kopya düzeneği kullanan ve mikro kulaklıkla iletişim kuran şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kulaklık, pil ve akıllı cep telefonu ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

10.07.2024 11:37
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Malatya'da ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D'nin kopya düzeneğiyle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na gireceğini tespit etti.

Y.D'nin ayakkabısının tabanına yerleştirdiği düzenek ve mikro kulaklıkla sınav salonu dışındaki N.A. ile bağlantı kuracağını belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 3 kulaklık, kulaklıklara ait pil ve 3 uzaktan bağlantı sağlayan akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Malatya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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