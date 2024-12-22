Malatya\'da Emekli Öğretmen Silahlı Saldırıya Uğradı

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MALATYA'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan'ı, evinin önünde tüfekle yaralayan husumetlisi Mehmet S., yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuhan, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, olayın ardından kaçan Mehmet S., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet S.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Mehmet Tuhan'ın tedavisi sürüyor.