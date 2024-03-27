Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya\'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, FETÖ üyeliği suçundan hüküm giyen R.B'nin kentte olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

27.03.2024 16:13
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Malatya'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü R.B'nin (49) kentte bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince Yeşilyurt ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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