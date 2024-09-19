Malatya'da Freni Boşalan Kamyon Kazası

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MALATYA'DA FRENİ BOŞALAN KAMYON İKİ ARACA ÇARPTI: 7 YARALI

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, freni boşalan kamyon iki araca çarparak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAT 512 plakalı meyve yüklü kamyon freni boşalınca kontrolden çıkıp önünde seyir halinde olan hafi ticari araca ve park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon ve hafif ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.