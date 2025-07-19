Malatya\'da Hırdavat Mağazasında Yangın

Malatya'da bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerinde faaliyet gösteren hırdavat satış mağazasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası mağazada büyük çaplı hasar oluştu.
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