Malatya\'da Hükümet Konağı İnşaatı Denetlendi

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldıktan sonra yıkılan ve aslına uygun olarak yeniden yapılan Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde denetledi, yetkililerden proje ve inşaat süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Yavuz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kentin yeniden inşa ve ihya sürecindeki projelerden biri olan Hükümet Konağı'nın modern ve işlevsel bir yapıya sahip olacağını vurguladı.

Deprem sonrası kentin ihtiyaçlarını hızla karşılamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Yavuz, Hükümet Konağı'nın sadece kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulacağı bir merkez değil, aynı zamanda halkın güvenle ve huzurla hizmet alabileceği bir mekan olacağını söyledi.

Projelerin belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Yavuz, "İlimizin yaralarını sarmak ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamak en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda tüm çabamız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak içindir." ifadelerini kullandı.

Hükümet Konağı'nın inşaat sürecinin yakından takip edildiğini belirten Vali Yavuz, çalışmalarda emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Vali Yavuz'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Bilal Basrı da eşlik etti.