Malatya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" fotoğraf sergisi açıldı

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Malatya Müftülüğünce İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yaptığı soykırımı anlatan "İnsanlığın Gözyaşı Filisin" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisinin avlusunda açılan sergide, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar yer aldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, serginin açılışında, Gazze'nin yer yüzünün şu ana kadar gördüğü en büyük katliamlardan birini yaşadığını söyledi.

Böyle bir soykırıma şahit olmanın insanlık tarihi açısından utanç verici olduğunun altını çizen Dolu, "Siyonist rejim pes ettirmek, Filistin halkının mücadele direncini kırmak için kadın, çocuk, demeden bir katliam ve soykırım yapmakla yola çıktı ve bunu yapıyor. Resmi rakamlara göre 42 bin sivil Filistinli kardeşimiz şehit edildi, belki bir o kadarı da yıkılan binaların enkazının altında can verdi. Mescid-i Aksa Müslümanların kutsal mekanıdır, burada bulunan cami neyse bizim için Mescid-i Aksa odur." diye konuştu.

Toplam 30 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün sürecek.