Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Malatya\'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir hurda dükkanından 500 bin lira ve hurda malzeme çalan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ve polis yeleği bulundu. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.06.2024 14:15
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Malatya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta bir hurda dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerinin kasasından 500 bin lira ile çok sayıda hurda malzeme çalan zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, operasyonla M.Y, S.Y, A.Ö. ve F.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı hurda malzemeler ile polis yeleği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, A.Ö. ve F.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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