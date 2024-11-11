Malatya'da İskelenin Çökmesi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da İskelenin Çökmesi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya\'da İskelenin Çökmesi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da depremden hasar gören binanın tadilatındaki iskele çöktü, 2 işçi yaşamını yitirdi.

11.11.2024 11:39
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MALATYA'da, depremde hasar gören 11 katlı binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin çökmesi sonucu, 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan 11 katlı binanın tadilatını yapan işçilerin kullandığı 6'ncı kattaki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. İskeleyle birlikte işçiler Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) de düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Dülek ve Celayir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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