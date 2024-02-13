Malatya'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13.02.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da, yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarptığı Abdulvahap Kurt (53), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçerken Abdulvahap Kurt'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk kontrollerinde Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kurt'un cenazesi, kamyonun altından çıkarılıp adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Malatya\'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Malatya, Adli Tıp, Ölüm, Soruşturma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:10:15. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement