Malatya'da Kar ve Tipi Nedeniyle 787 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da Kar ve Tipi Nedeniyle 787 Kişi Kurtarıldı

Malatya\'da Kar ve Tipi Nedeniyle 787 Kişi Kurtarıldı

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan 787 kişi, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bir anne ve bebeği de güvenli bir şekilde misafirhaneye yerleştirildi.

25.11.2024 08:57  Güncelleme: 08:59
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MALATYA'da kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 787 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Malatya'da, kar ve tipi nedeni ile kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler yoğun çaba sarf etti. Ekipler, gece boyu yaptıkları çalışmalarla 787 kişiyi kurtardı. Darende ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde yolda mahsur kalan anne bebeği de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak misafirhaneye yerleştirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yardım çağrılarını takip ederek, ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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