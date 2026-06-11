MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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