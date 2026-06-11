Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı

Doğanşehir\'de otomobil devrildi: 1 yaralı
11.06.2026 22:05
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şirin Cıhan Şirin Cıhan:
    bu olaylar ülkenin turizm imajına çok zarar veriyo! yol güvenliği sağlanmazsa kimin gelir Doğanşehir'e turist olarak! bu tür haberler sosyal medyada yayılıyo ve halk korkuyo! önlemler alınmalı acilen! şehirde düzeni sağlamak gerekiyo! 0 0 Yanıtla
  • İklil Köse İklil Köse:
    insanlar her şeyi abartiyo hani araç devrilmiş ama sürücü yaralı mı ağır yaralı mı önemli olan işte 0 0 Yanıtla
  • Elif Demirsoy Elif Demirsoy:
    bu tür kazaları engellemek için sürücülerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekiyor bence hızlı gidenlere daha ağır cezalar verilse belki insanlar biraz daha dikkatli olurdu yolda canı kurtaran var mı yok mu bilmiyorum ama güvenlik için cezalar artırılmalı 0 0 Yanıtla
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