Doğanşehir\'de otomobil devrildi: 1 yaralı

Elif Demirsoy:

bu tür kazaları engellemek için sürücülerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekiyor bence hızlı gidenlere daha ağır cezalar verilse belki insanlar biraz daha dikkatli olurdu yolda canı kurtaran var mı yok mu bilmiyorum ama güvenlik için cezalar artırılmalı