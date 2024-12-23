Malatya'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halindeki O.S. yönetimindeki 02 D 5140 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunun Suçatı mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Yağmurun etkili olduğu bölgedeki kazada yolculardan C.G, D.K, B.Y. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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