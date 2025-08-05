Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, pikapla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kadılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen pikap ile Önder A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Önder A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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