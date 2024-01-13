 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 'İlk Harften İlk Kütüphaneme' projesi kapsamında öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi. Proje, Yazıhan Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatıldı. Kaymakam Rabia Yurdakul ve beraberindekiler, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kitaplıkları hediye etti.

Malatya\'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi
13.01.2024 - 10:56,
Abone Ol

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde "İlk Harften İlk Kütüphaneme" projesi kapsamında öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi.

Yazıhan Kaymakamlığının koordinesinde Kaymakam Rabia Yurdakul'un tensipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "İlk Harften İlk Kütüphaneme" projesi başlatıldı.

Yurdakul, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Zülküf Kılıçoğlu, Emniyet Amiri Recep Kılıç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Recep Koca ile birlikte proje kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Yurdakul ile beraberindekiler imzaladıkları kitaplarla üzerinde öğrencinin isminin yazılı olduğu kitaplığı başarılı ve okumayı seven öğrencilere hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yazıhan, Malatya, Kültür, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:15:08. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da öğrencilere kitap ve kitaplık hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement