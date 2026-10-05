Malatya'da Orduzu Göleti'nde bulunan ceset, 29 Eylül'den beri aranan kişiye ait çıktı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kişi gölette ölü bulundu.

Orduzu Göleti'nde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Metehan Algil (26) olduğu tespit edildi.

Algil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.