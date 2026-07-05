Malatya Pütürge'de Orman Yangını - Son Dakika
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Malatya Pütürge'de Orman Yangını

05.07.2026 08:48
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Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ekipleri karadan ve havadan çalışmalara devam ediyor.

1) MALATYA'DA ORMAN YANGINI

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Örmeli Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli 8 orman işçisi ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 32 tonluk su tankeri ile birlikte 3 ekip daha bölgeye hareket etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi karadan ve havadan sürüyor. Yangına 15 araç, 1 helikopter ve 71 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya Pütürge'de Orman Yangını - Son Dakika

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