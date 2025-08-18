Malatya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, DSİ, Kızılay, UMKE, jandarma, polis ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede 3 helikopter, itfaiye ve kamu kurumlarına ait 19 araç, 58 personel ve 30 vatandaş ile yaklaşık 8 saat müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Vali Yavuz, "Ekipler cansiperane yangına müdahale etti ve ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.