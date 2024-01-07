 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Otomobil Boş Su Tahliye Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Otomobil Boş Su Tahliye Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı

Malatya-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, sürücü M.A. kontrolünü kaybederek otomobilini boş su tahliye kanalına devirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan M.A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da Otomobil Boş Su Tahliye Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı
07.01.2024 - 13:24,
Abone Ol
MALATYA'da boş su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü  M.A. yaralandı.

Kaza, Malatya- Sivas kara yolunun 22'nci kilometresinde Topsöğüt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A'nın kontrolünü yitirdiği 44 AS 303 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş su tahliye kanalına devrildi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, araçta sıkışan M.A. güçlükle çıkartıldı. M.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Topsöğüt, Malatya, Sivas, Malatya, Hastane, Soruşturma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Otomobil Boş Su Tahliye Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Boş Su Tahliye Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement