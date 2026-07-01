Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
F.Ç'nin kullandığı 44 Y 2018 plakalı otomobil, Tecde Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yavuz'a (50) çarptı.
Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Otomobil Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?