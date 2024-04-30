Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya\'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ş.G. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden İ.Y. yönetimindeki tırla çarpışarak refüje çarptı ve devrildi. Kazada yaralanan Ş.G. ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası tedbir alarak trafik akışını sağladı.

30.04.2024 15:53
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Malatya'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ş.G. idaresindeki 34 GSB 777 plakalı otomobil Battalgazi ilçesinde Malatya Elazığ kara yolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde ayni istikamette giden İ.Y, yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpışmasının sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralan Ş.G. 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Polis ekipler kaza sonrası tedbir alarak, trafik akışını sağladı.

Kaynak: AA

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