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Malatya'da otomobil takla attı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Malatya'da M.A. idaresindeki otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yoldan çıkarak su tahliye kanalına girdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya\'da otomobil takla attı, bir kişi yaralandı
05.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:36
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Malatya'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 44 AS 303 plakalı otomobil Malaya- Sivas kara yolu Topsöğüt mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, su tahliye kanalına girerek, takla atı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisine sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansa taşındı.

Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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