Malatya'da Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
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Malatya'da Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Malatya\'da Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Hanımın Çiftliği Merkez Camisi'nde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Namaz sonrası, Gazze'de İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.

03.04.2024 23:19
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Hanımın Çiftliği Merkez Camisi'ne teravih namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu.

Namaz sonrası, Gazze'de İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi.

Duanın ardından sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüye sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika

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