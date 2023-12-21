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Malatya'da 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
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Malatya'da 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yapılan operasyonda, ruhsatsız olduğu belirlenen 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya\'da 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
21.12.2023 - 10:37,
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Malatya'da, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente kargo ile ruhsatsız av tüfeği getirileceği bilgisi alındı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüphelinin evinde yaptığı aramada, ruhsatsız 20 av tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Malatya, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
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