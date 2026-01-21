Depremde Yıkılan Şahika Apartmanı Davasında Karar: 6 Sanığa 4 Yıl 5 Ay 10 Gün ile 6 Yıl 3 Ay Arasında Değişen Hapis Cezaları Verildi - Son Dakika
Depremde Yıkılan Şahika Apartmanı Davasında Karar: 6 Sanığa 4 Yıl 5 Ay 10 Gün ile 6 Yıl 3 Ay Arasında Değişen Hapis Cezaları Verildi

21.01.2026 14:38  Güncelleme: 15:55
Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Şahika Apartmanı B Blok davasında 6 sanığa hapis cezası verildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda, sanıkların cezaları 4 yıl 5 ay 10 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişiyor. Bir sanık ise beraat etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği Şahika Apartmanı B Blok davasında karar açıklandı. Aralarında kamu görevlisi sanıkların da bulunduğu 6 sanığa, 4 yıl 5 ay 10 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Bir kişi ise beraat etti.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde Şahika Apartmanı B Blok'un yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, statik proje müellifi ve fenni mesul Nurullah Oğuzhan, müteahhit Mehmet Ufuk Selçuk, Faruk Yiğitcan, Mühendisler Odası vize mühendisi Hurşit Kuşçu ile belediye görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker ve Ahmet Özer hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep ederken, avukatlar binanın ikinci depremde yıkıldığı gerekçesiyle illiyet bağının bulunmadığını savunarak beraat talep etti.

Mahkeme heyeti; belediye görevlileri Mustafa Bingöl, Ahmet Özer ve Mustafa Hakan Büker hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına; statik proje müellifi ve fenni mesul Nurullah Oğuzhan ile müteahhit Mehmet Ufuk Selçuk hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine, tutuklanmalarına ve haklarında arama celbi çıkarılmasına; kooperatif yöneticisi Faruk Yiğitcan'ın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına karar verdi. Mimarlar Odası vize mühendisi Hurşit Kuşçu ise beraat etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel

17:19
