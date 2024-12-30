Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak'taki kıraathanede işletmeci E.Ş. ile müşteriler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, iş yeri sahibi ile müşteriler H.B.Y. ve B.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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