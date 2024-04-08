Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Malatya\'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden bir uzman çavuş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, mahallede güvenlik önlemi alındı.

08.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:27
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden uzman çavuş yaralandı.

Gökçe Mahallesi'nde aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Z.T, S.D, E.T ve M.I. ile olaya müdahale eden uzman çavuş K.K. tabancayla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Mahallede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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