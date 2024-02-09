Malatya\'da silahlı kavga ihbarına kaçan şüpheliler polis aracına çarptı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, silahlı kavga ihbarına giden polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçan Suriye uyruklu 2 şüpheli, takip sırasında polis aracına çarptı. Yaralanan 2 şüpheli, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İki gurup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı alan polis, harekete geçti. Çevredekilerin polislere, motosikletli 2 kişinin olay yerinde ateş açıp kaçtığını belirtmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu sırada Suriye uyruklu Hasan M. ve Enes B., 44 BA 797 plakalı motosikletle olay yerinden geçerken, ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler ile polis arasında takip başladı. Aşağıbağlar Mahallesi'nde kendilerini durdurmak isteyen polis aracına çarpan 2 şüpheli, yaralandı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Hasan. M. ve Enes B., çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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