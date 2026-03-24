Malatya'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına operasyon düzenledi.
3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 812 sentetik ecza, 37 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
