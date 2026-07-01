Malatya\'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, il merkezi ve Hekimhan ilçesinde fiziki takiple yapılan çalışmalar sonucu 8 kişinin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.
Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
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