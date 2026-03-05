Malatya'da Taksi Esnafı Zam Talebiyle Eylem Yaptı: "Her Şeye Zam Geliyor, Bize Gelmiyor" - Son Dakika
Malatya'da Taksi Esnafı Zam Talebiyle Eylem Yaptı: "Her Şeye Zam Geliyor, Bize Gelmiyor"

05.03.2026 17:15  Güncelleme: 17:59
Malatya'da taksi esnafı, artan akaryakıt ve araç bakım giderleri nedeniyle taksi tarifelerinin yeniden belirlenmesi talebiyle eylem yaptı. Esnaf, mevcut ücretlerin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'da taksi esnafı, artan akaryakıt ve araç bakım giderlerinin attığını belirterek taksi ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebiyle korna çalarak konvoy halinde Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Bir esnaf, indi-bindi ücretinin kendilerini kurtarmadığını kaydederek, "Hayat pahalılığı var. Mazot almış başını gidiyor, sanayi pahalılığı ayrı bir şey. Sanayiye yetişemiyoruz, eve yetişemiyoruz. Eve ekmek alamayacak duruma geldik" diye tepki gösterdi.

Malatya'da taksi esnafı, taksi ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebiyle eylem yaptı. Korna çalarak konvoy oluşturan taksi esnafı, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Esnaf, özellikle indi-bindi ücretlerinin mevcut ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirterek yetkililerden yeni bir tarife belirlemesini istedi.

"İndi-bindi ücretine zam istiyoruz"

Protestoya katılan bir taksi esnafı, geçtiğimiz yıl da benzer bir durum yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Geçen sene de Belediye Başkanı Sami Er aynısını yaptı. Olay indi-bindiye zam istiyoruz. Kurtarmıyor artık. Bizim bir dürüm 200 lira olmuş, biz 140'a gidiyoruz. Bunlar her sene aynı şeyi yapıyor. Geçen sene de aynısını yaptı. Koltuğunda rahat bir şekilde oturuyor.  ya bir zam verilsin ki biz de çalışabilelim. Gelsin anahtarı verelim. Ben 1 milyonluk arabam için borca girdim, şu an 4 milyon borcum var. Ama ben topluyorum 500 lira, 300 lira."

Koltuğunda oturuyorsa yapmasın, yapamıyorsa zaten yapmasın yani. Bu işi yapmasın. Ben de ihracattan ticaretten gelmeyeyim, işi biliyorum.  Her şeyin işini, yolunu yordamını biliyorum. Ama kendisi hiçbir şekilde işin yolunu yordamını bilmiyor. Geçen yılda aynı şeyleri yaptı. Hiç ilgilenmiyor. Koltuğunda oturmuş bir şey yaptığı yok."

"140 liraya Malatya'nın bir başından bir başına gidiyoruz"

Hayat pahalılığı nedeniyle taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten bir başka taksi esnafı ise şöyle konuştu:

"Bizim burada toplanmamızın amacı şu: Hayat pahalılığı var. Mazot almış başını gidiyor, sanayi pahalılığı ayrı bir şey. Artı bir de deftere tabi olduk. Biz Malatya'nın bir başından bir başına 140 liraya gidiyoruz. Aynen öyle. Şurada yanı başımızda Elazığ, 1,5 aydır indi-bindi ücretini 200 lira yapmış. Ama biz burada hala 140 liraya gidiyoruz. Üstelik şimdi deftere de tabi olmuşuz. Orada ise deftere tabi bile değil. Artık biz burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Sanayiye yetişemiyoruz, eve yetişemiyoruz. Eve ekmek alamayacak duruma geldik. Yollar desen, yolların çoğu kapalı. 140 liraya yolcuyu götürüyoruz. Gelirken taksimetreyi açıyorum, vallahi yeni durağa geldiğimde 220 lira yazıyor."

"Esnaf ve Sanatkarlar Odası bizimle ilgilenmiyor"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kendilerine destek vermediğini öne süren bir taksici ise şu ifadeleri kullandı:

"Arıyorsun, zammı soruyorsun, hiç kimse bir şey söylemiyor. Hepsi tahtına oturmuş, kimse konuşmuyor. Şoförlerin başında bu işi organize edecek olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ama bizimle ilgilenmiyor. Bunlar siyasetle ilgileniyor. Kimseyle kötü olmamak için şoförlerle ilgilenen yok."

"Minibüse ve otobüse zam geliyor, bize gelmiyor"

Belediye toplu taşıma ücretlerine zam yapılırken taksi ücretlerinin artırılmadığını belirten taksi esnafı şunları söyledi:

"Minibüse, otobüse ocak ayının birinci günü zam geliyor. Madem halkı düşünüyorlar, halkı düşüneceklerse bizi de düşünsünler. Biz de esnafız. Biz de para bağlamışız, para kazanmak için çalışıyoruz. Minibüse, otobüse zam geliyor ama bize gelmiyor abi. Bize de yedinci ayda zam gelecek diyorlar."

Kaynak: ANKA

