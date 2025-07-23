Üsteğmen Tuğrul Özsu Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv. Svn. Ütğm. Tuğrul Özsu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."