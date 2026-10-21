Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpışması sonucu trambüsteki 5 yolcu yaralandı

Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpışması sonucu trambüsteki 5 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da Buhara Bulvarı'ndaki kazada trambüs ile bir otomobil çarpıştı, trambüste yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Malatya'da trambüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
M.Y.K. idaresindeki 44 AG 017 plakalı trambüs, İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda C.Ç. yönetimindeki 02 KU 208 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada trambüste yolcu olarak bulunan S.Y, G.U, M.K, S.C. ve G.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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