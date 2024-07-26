Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1150 adet ve 1108 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.