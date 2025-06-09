Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takipli çalışması neticesinde 2 adres ile 1 araçta arama yapıldığını belirtti.
Yavuz, yapılan aramalarda 693 sentetik ecza hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 2 zanlının ise adli makamlarca tutuklandığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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