Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

Malatya\'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 10\'u tutuklandı

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 zanlı yakalandı. Operasyonda, 366 yeşil reçeteye tabi hap, 7,30 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir tüfek ele geçirildi. Zanlılardan 10'u tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.02.2024 13:41
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 366 yeşil reçeteye tabi hap, 7,30 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir tüfek ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlıdan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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