Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 22-28 Temmuz tarihleri arasında 51 olaya müdahale edildi.
Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 74 şüpheliye yasal işlem yaptı.
Operasyonlarda, 3 bin 685 sentetik ecza, 1 kilo 977 gram esrar, 1107 kök Hint keneviri, 134 gram sentetik uyuşturucu ve 9 gram skunk ele geçirildi.
Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı.
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