Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 50 kilo 899 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 98 uyuşturucu hap, 207 gram esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl genelinde nisan ayında 234 olaya müdahale edilirken, toplamda 353 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

02.05.2024 14:59
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Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde nisan ayında 234 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 353 şüpheliye yasal işlem yaptı.

Operasyonlarda, 50 kilo 899 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 98 uyuşturucu hap, 207 gram esrar, 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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