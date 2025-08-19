Malatya\'da Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

MALATYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz (80), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ kara yolu üzerinde meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 02 BJ 631 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ilgaz'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ilgaz, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ahmet Ilgaz, burada kurtarılamadı. Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.