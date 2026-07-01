Malatya\'da Yaya Kaza Kurbanı

MALATYA'da yolun karşısından geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Güler Yavuz (49), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatı kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 Y 2018 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yavuz'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Güler Yavuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.