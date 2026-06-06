Malatya'da Yayla Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Yayla Yolculuğu Başladı

06.06.2026 11:29
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Malatya'da küçükbaş hayvanlar yaz yaylasına çıkmaya başladı, yolların açılması talep ediliyor.

MALATYA'da yaz mevsimi ile birlikte küçükbaş hayvanların yayla yolculuğu başladı. Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, "Araç ve hayvanların yol güzergahlarının açılmasını istiyoruz" dedi.

Kentte ilçelerde ve merkezi bölgelerde küçükbaş yetiştiriciliği yapanlar, her yıl olduğu gibi bu yılda yayla mesaisine başladı. Yaklaşık 2 bin rakımlı Hekimhan ilçesine bağlı Sarıçiçek Yaylası, yetiştiricilerin bu süreçte en çok tercih ettiği bölge olurken; bu yıl yağışların uzun sürmesi nedeni ile yayla yolculuğu gecikti.

'ZORLU BİR KIŞ SEZONU GEÇİRDİK'

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, zorlu süreçte çobanların ve yetiştiricilerin yaşadığı zorlukları anlatarak, "Araç ve hayvanların yol güzergahlarının açılmasını istiyoruz. Zorlu bir kış sezonu geçirdik. Bu nedenle kapanan yollar olabiliyor. Bu da hem yetiştiricilerimizi hem de çobanlarımızı oldukça zorluyor. Yetiştiricilerimiz yaklaşık 5-6 ay Sarıçiçek Yaylası'nda kalacaklar. Küçükbaşları yaylalarda, meralarda otlatan yetiştiricilerimiz bu süre zarfında hayvanlarının sağımlarını yapıp gerekli bakımlarını da yaptıktan sonra tekrar mahallelerine ve köylerine dönüyorlar" dedi.

ÇOBANLARA 150 BİN TL MAAŞ

Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi'nde ikamet eden yetiştirici Muharrem Koçdağ, "Babam, küçükbaş hayvancılığını çok küçük çaplı yapıyordu. Ben Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurarak işletmemi büyüttüm. Şu an yayla sürecimiz başladı. Yaylaya çıkmadan önce hayvanlarımızın aşılarını yapıyoruz. Çobanlarımızın kalacak yerleri ile çadırları kurup, uygun zemini hazırladıktan sonra hayvanlarımızı TIR'lara yükleyerek yaylaya doğru hareket ediyoruz. Şu an 3 bin 500'ün üzerinde anaç hayvanım var. Kuzular ile birlikte bu rakam 5 bine yakın oluyor. Biz çobanları bazıları küçümsüyor. Aslında çobanlar, bir memurdan, emekliden daha fazla kazanıyor. Gençlerimiz tarıma yönelmediği için maalesef dışarıdan çoban tutmak zorunda kalıyoruz. Şu an sağım çobanlarımıza 150 bin TL maaş verirken; dışarıdan getirdiğimiz Afgan çobanlarımıza 100 bin TL maaş veriyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Yayla Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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