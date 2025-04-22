Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi Tamamlandı - Son Dakika
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Malatya'da Yeni Sanayi Sitesi Tamamlandı

Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören esnafa 714 yeni iş yeri inşa edildi.

22.04.2025 16:41
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Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan sanayi esnafı için yapılan site tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, Altay Kışlası alanında birinci etapta 714 iş yeri yapıldığını belirtti.

Altyapısını belediye olarak yaptıkları iş yerlerinin yaklaşık bir ay sonra teslim edileceğini dile getiren Er, "Hem kanalizasyon şebekesi hem içme suyu şebekesi imalatlarımız devam ediyor. Eş zamanlı olarak inşallah dükkanlar teslim edildiğinde altyapı da bitmiş olacak. Burada yaklaşık 10 kilometre bir hat var. Hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi olmak üzere. Yapılacak yollarla birlikte 100 milyon lirayı aşkın bir maliyeti var. Bu finansmanın bir kısmını AFAD bize taahhüt etti. Kalan kısmı da Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından finanse edilecek." diye konuştu.

İş yerleri 120 metrekare

Her biri 120 metrekare olan iş yerlerinin tamamının bittiğini, çevre düzeninin de tamamlandığını ifade eden Er, siteye 2 bin tonluk bir içme suyu deposu yapacaklarını söyledi.

Sitenin diğer etaplarının yapımı noktasında finansman sıkıntısı olduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

"Sanayi sitesinin diğer etapları var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük. Kalanı TOKİ'ye yaptıralım dedik. Biraz finansal sıkıntılar var genel olarak. Ama biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla bir uzlaşmaya vardık. Malatya'mızdaki esnafımız veya iş verenlerimiz kooperatif kurdular, birlik kurdular. Bu birlikler vasıtasıyla kendi paralarının olduğunu, arsayı kendilerine tahsis ettiğimizde, altyapılarını yaptığımızda kendi kooperatif marifetiyle bunları yapabileceklerini söylediler. Biz de bu düşünceyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla paylaştık. Biz planlamamızı yapalım, size sunalım dedik. Kooperatifleri vasıtasıyla bunları bizim kontrolümüzde inşa edecekler."

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Kaynak: AA

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