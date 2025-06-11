Malatya'da Yeni Yaşam: 26 Bin Konut Teslim Edildi - Son Dakika
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Malatya'da Yeni Yaşam: 26 Bin Konut Teslim Edildi

Malatya\'da Yeni Yaşam: 26 Bin Konut Teslim Edildi
11.06.2025 20:19
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Bakan Kurum, Malatya'da deprem sonrası inşa edilen konutları paylaştı; hedef 79 bin konut.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yaşamın yeniden başladığı afet konutlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yerini teslim etti. Kentte yıl sonuna kadar bu rakam 79 bin 420'ye yükselecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçebaşı ve İkizce mahallerinde yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde yer alan İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE EVLERİ HAYAL EDERDİK'

Görüntülerde yer alan hak sahibi Ahmet İtik, "Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil. Bunu bize nasip eden Cenabı Allah'a kurban olayım. Sebep olanlardan da Allah bin defa razı olsun" dedi.

İrfan Yılmaz ise "Arkaya doğru gidin, binlerce ev yapılmış. Oraya yeni bir Malatya yapılmış. Cumhurbaşkanımız il il gezip, anahtar teslimi yapıyor. Yapılan evler 10 günde, 20 günde hak sahiplerine teslim ediliyor" diye konuştu.

Devlete inancının da güveninin de sonsuz olduğunu dile getiren Engin Yılmaz da "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz; Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Yeni Yaşam: 26 Bin Konut Teslim Edildi - Son Dakika

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