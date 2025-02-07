Malatya'da Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 50 cm'ye Ulaştı

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Malatya yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

MALATYA - Malatya'da, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.

Malatya'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kenti etkisi altına alan kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin, Akçadağ, Arapgir Darende, Doğanyol, Pütürge ve Hekimhan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Çok sayıda yerleşim alanı ile ulaşımın sağlanamadığı bazı bölgelerde büyükşehir ile karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları ise sürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte yağışların sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları konusunda sürücüleri uyarıyor.